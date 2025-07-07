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00:30, 7 июля 2025Из жизни

Женщина наняла киллеров для расправы над мужем через полтора месяца после свадьбы

В Индии женщина, выданная замуж против ее воли, организовала убийство мужа
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Бихар женщина организовала расправу над мужем через полтора месяца после свадьбы. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

25-летнюю Гунджу Деви выдали замуж против ее воли. После свадьбы она и ее дядя Дживан Сингх, с которым у нее была связь до замужества, наняли двух киллеров. 25 июня они подстерегли ее мужа Прияншу, когда тот возвращался с железнодорожной станции на мотоцикле.

Полиции удалось арестовать обоих исполнителей преступления. При допросе членов семьи Гунджа давала противоречивые показания, а затем попыталась скрыться из дома родственников мужа. Анализ ее телефонных разговоров показал, что она постоянно общалась с дядей, а тот — с киллерами. После этого Гунджу тоже арестовали. Ее дяде удалось скрыться, его разыскивают.

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