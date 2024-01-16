Женщина расправилась с уличившим ее в измене мужем с помощью любовника

News9Live: в Индии женщина расправилась с мужем, уличившим ее в измене

Жительница Индии расправилась с мужем с помощью любовника после того, как он уличил ее в измене. Об этом сообщает News9Live.

Нандини Бай совершила преступление девятого января в городе Бангалор, штат Карнатака. Муж женщины, 30-летний Венката Нэк, был в отъезде, когда она пригласила домой любовника, Нитиша Кумара. Через какое-то время Нэк вернулся домой и обнаружил жену с другим мужчиной.

Ссора закончилась тем, что она ударила мужа камнем по голове. Тот получил тяжелые травмы и перестал подавать признаки жизни. Тогда Бай вместе с Кумаром перенесла его в ванную комнату, позвонила в полицию и рассказала, что он случайно упал, ударился и потерял сознание.

Вскрытие показало, что Бай лгала. После задержания и допроса женщина созналась в содеянном.

Ранее сообщалось, что жительница США попыталась отравить мужа из-за совета мошенницы, прикинувшейся телезвездой. Первой неладное заподозрила дочь пары.