Женщина отравила мужа супом по совету прикинувшейся телезвездой мошенницы

The Guardian: женщина из США отравила мужа супом по совету звезды мыльной оперы

Женщина из США попыталась отравить мужа из-за совета мошенницы, прикинувшейся телезвездой. Об этом пишет The Guardian.

Роксан Дусетт из Таунсенда, штат Массачусетс, арестовали после попытки отравить 73-летнего мужа Пола, препятствования аресту и оказания сопротивления полиции. Первой неладное заподозрила дочь пары. Во время визита к отцу, которого госпитализировали из-за отравления, она заметила странные сообщения в смартфоне матери. Это была переписка с мужчиной, который называл себя звездой мыльной оперы The Bold and The Beautiful.

Среди сообщений были просьбы одолжить крупные суммы денег и призывы уйти от мужа. «Тебе нужно избавиться от своего мужа, дорогая, ты мне так нужна», — писал мужчина Дусетт. «Готовлю потрясающий суп. Особое зелье. Может быть, я смогу получить страховку», — отвечала виртуальному любовнику женщина.

По всей видимости, Дусетт испугалась, когда муж потерял сознание, и вызвала скорую помощь. Мужчина выжил. После того как дочь, нашедшая сообщения, обратилась к полицейским, они попытались отобрать телефон для сбора улик. Однако подозреваемая начала драться с ними.

Самой Дусетт запретили приближаться к мужу. С начала расследования женщина отрицает все обвинения в свой адрес. «Я его не травила. Мы женаты 45 лет. Я люблю своего мужа», — сказала она.

Женщина заявила, что они с мужем вместе приготовили суп и что он просто испортился, а не был отравлен. «Я хочу вернуть свой брак. Я хочу, чтобы мой муж вернулся», — со слезами на глазах заявила Дусетт журналистам.

