Женщина отравила бойфренда ради 30 миллионов долларов

The Guardian: в США женщина отравила бойфренда антифризом ради наследства

Жительница США отравила партнера, чтобы получить его наследство. Об этом сообщает The Guardian.

51-летний Стивен Райли из штата Северная Дакота унаследовал около 30 миллионов долларов. Как утверждает его партнерша, 47-летняя Айна Тиа Кенойер, крупную сумму он должен был разделить с ней и его сыном. Однако незадолго до получения наследства женщина узнала, что Райли хочет разорвать с ней отношения. Тогда Кенойер решила отравить бойфренда и присвоить его деньги.

Она напоила Райли антифризом, в результате чего его состояние начало стремительно ухудшаться. В день встречи с адвокатом и получения наследства мужчина пожаловался на плохое самочувствие. На следующий день Кенойер вызвала экстренную службу. Парамедики, прибывшие на помощь, обнаружили Райли без сознания. Его срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Вскрытие показало, что мужчину отравили антифризом. По мнению следователей, это сделала Кенойер. За несколько дней до ареста женщина заявила, что не причиняла вреда бойфренду. В ходе допроса полиция спросила Кенойер о наследстве Райли. Женщина утверждала, что претендует на деньги мужчины, так как состояла с ним в гражданском браке. Однако по законам Северной Дакоты такие отношения не являются основанием для передачи наследства.

В настоящее время обвиненная в отравлении бойфренда Кенойер находится под стражей без права внесения залога. Ведется дальнейшее расследование.

Ранее сообщалось, что жительница США попыталась отравить своего мужа-военнослужащего, добавив хлор и отбеливатель в его кофе. Мужчина утверждает, что жена пыталась отравить его в надежде получить выплаты по страховке.