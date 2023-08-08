Жена попыталась отравить кофе мужа и попалась

В США жена попыталась отравить мужа хлором и отбеливателем и попалась

Жительница США попыталась отравить своего мужа-военнослужащего, добавив хлор и отбеливатель в его кофе. Об этом сообщает New York Post.

Роби Джонсон впервые заметил, что у его кофе появился странный привкус, когда с женой Мелоди Фелициано Джонсон ездил в Германию. Спустя две недели после этого он приобрел набор для проверки состава воды в бассейне. Когда он протестировал с его помощью свой кофе, анализ выявил повышенный уровень хлора.

В июне супруги вернулись в США. После этого Роби Джонсон установил в гостиничном номере, где они остановились, скрытую камеру и стал следить за женой. На одну из записей, которые он сделал, попал момент, когда она добавляла в его напиток некое вещество. Мужчина сообщил об этом в полицию, но ничего не добился: полицейские сослались на то, что на снятых им кадрах не видно, что именно она добавляет.

После этого американец установил в номере еще одну камеру, которая была замаскирована под пожарную сигнализацию. После переезда в постоянное жилье он установил камеры и там.

18 июля мужчина вернулся в полицейский участок с новыми видео, на которых, как утверждается, видно, как жена добавляет отбеливатель в кофемашину. Этого оказалось достаточно, чтобы ее задержали.

В ходе обыска полицейские обратили внимание, что кофемашина действительно пахнет отбеливателем. В ванной комнате обнаружился небольшой контейнер, в котором женщина могла хранить отраву.

Роби Джонсон утверждает, что жена пыталась отравить его в надежде получить выплаты по страховке. Сейчас Мелоди Фелициано Джонсон находится под стражей, ей предъявлены обвинения в покушении на убийство, тяжком физическом насилии и добавлении вредных веществ в напитки.

Ранее сообщалось, что в США под суд попала женщина-врач из штата Калифорния, которая попыталась отравить мужа чаем со средством для прочистки труб. Ей запретили приближаться к мужу и общаться с детьми-школьниками.