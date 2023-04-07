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20:35, 7 апреля 2023Из жизни

Женщина-врач попыталась отравить мужа средством для прочистки труб и попалась

KGO-TV: врач из США трижды подлила мужу химикат для прочистки труб в чай и попала под суд

Фото: Matt Popovich / Unsplash

В США под суд попала женщина-врач из штата Калифорния, которая попыталась отравить мужа чаем со средством для прочистки труб. Об этом сообщает KGO-TV.

45-летнюю Юэ Юй из города Ирвайн заподозрили в том, что летом 2022 года она как минимум трижды подлила своему супругу Джеку Чэню опасный химикат в напитки. Мужчина, который также работает врачом, заметил, что у чая появился странный привкус. Кроме того, у него начал болеть живот, и обострились симптомы язвы желудка.

Как пишет New York Post, Чэнь решил провести самостоятельное расследование и установил на кухне скрытые камеры слежения. Благодаря этому Юй попалась на том, что подливала средство для прочистки труб в чай мужа на протяжении трех дней. После получения видеодоказательств, Чэнь также передал образец чая полиции Ирвайна, которая подключила к расследованию ФБР. Эксперты установили, что в напитке действительно содержался химикат.

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В августе 2022 женщина была арестована, но вскоре выпущена под залог в 30 тысяч долларов. Ей запретили приближаться к мужу и общаться с детьми-школьниками. Суд над Юй должен начаться 18 апреля. Если женщину признают виновной по всем пунктам, ей грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США стоматолог отравил жену, чтобы начать новую жизнь с любовницей. Врач подсыпал яд в коктейль супруги, а позже сам отвез ее в больницу.

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Никита Савин
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