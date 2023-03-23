Стоматолог отравил жену в попытках начать новую жизнь с любовницей

The Daily Beast: в США стоматолог отравил жену, чтобы начать новую жизнь с любовницей

45-летний Джеймс Толивер Крейг, стоматолог из американского города Орора, штат Колорадо, убил жену в попытках начать новую жизнь с любовницей. Об этом сообщает The Daily Beast.

15 марта Джеймс привез супругу, 43-летнюю Анджелу, в больницу. Женщина пожаловалась врачам на головокружение и сильную головную боль, и вскоре ее состояние начало стремительно ухудшаться. Ее поместили на искусственную вентиляцию легких, но эти меры не помогли. Врачи констатировали смерть головного мозга.

Незадолго до совершения преступления Джеймс купил мышьяк и олеандрин, а затем заказал доставку цианида в свой офис. Позже он подсыпал цианид в протеиновый коктейль супруги. Одна из коллег мужчины случайно увидела содержимое посылки и предположила, что симптомы Анджелы могут быть связаны с отравлением химическими веществами. Коллега сообщила о своих догадках деловому партнеру Джеймса. Вскоре о возможном отравлении стало известно персоналу больницы.

В ходе начатого расследования было установлено, что женщину отравили. Мужчину арестовали и отправили в тюрьму по обвинению в убийстве. В ходе расследования также выяснилось, что у Джеймса была любовница, проживающая в городе Денвер. Он прилетел к женщине, пока Анджела умирала в больнице.

Предполагается, что мужчина убил супругу, чтобы начать новую жизнь с любовницей. Отмечается, что у Джеймса и Анджелы были серьезные проблемы в браке. Мужчина неоднократно заводил романы на стороне, был зависим от порнографии с подросткового возраста, находился на грани банкротства и уже пытался отравить жену. Согласно показаниям свидетеля в суде, в прошлом Джеймс пытался покончить жизнь самоубийством и накачал Анджелу наркотиками, чтобы она не успела его спасти.

По словам друга семьи Крейгов, Анджела была потрясающим человеком. У супругов шестеро детей, и, как утверждает друг семьи, погибшая была прекрасной матерью и любящей женой, которая всегда поддерживала мужа. «Я очень горжусь тем, что наше подразделение по расследованию особо тяжких преступлений с большим трудом раскрыло это дело и добилось справедливости для жертвы», — заявил начальник отдела полиции города Орора.

Ранее сообщалось, что житель США решил убить жену, случайно выбрал на роль киллера агента ФБР под прикрытием и попался. Для конспирации при общении с убийцей мужчина использовал строительную терминологию.