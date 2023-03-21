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11:36, 21 марта 2023Из жизни

Мужчина случайно нанял для убийства жены агента под прикрытием и попался

В США мужчина решил нанять киллера для жены и случайно нанял агента ФБР

Фото: страница Massimo Marenghi в Facebook

Житель американского штата Массачусетс решил убить жену, случайно выбрал на роль киллера агента ФБР под прикрытием и попался. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Министерства юстиции США.

Деятельность 56-летнего Массимо Маренги заинтересовала правоохранительные органы в январе 2021 года после обращения человека, который пожелал сохранить анонимность. Он утверждал, что Маренги жаловался ему на жену, которая собиралась добиться выдачи ему запретительного приказа, и просил помочь ее убить.

По указанию ФБР аноним предложил Маренги нанять агента бюро, которого представил ему как киллера. По данным Daily Mail, тот потребовал за устранение проблемы 10 тысяч долларов (773,1 тысячи рублей) наличными. Мужчина заплатил 1,5 тысячи долларов (115,9 тысячи рублей) в качестве задатка и пообещал отдать оставшуюся часть после убийства.

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Для конспирации при общении с убийцей Маренги использовал строительную терминологию. Так, убийство он назвал «работой по демонтажу», а информацию о супруге — «чертежом». Он предоставил киллеру фотографию женщины, информацию о ее автомобиле, ее рабочий график и график разделения опеки над детьми. Мужчина рассказал, как обойти камеры видеонаблюдения, и посоветовал выбрать время, когда дети будут гостить у него.

Маренги признал вину в содеянном. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы, три года условного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов (19,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что 43-летняя жительница Великобритании более полутора лет преследовала бывшего любовника и наняла киллера для его убийства. Действия женщины привлекли внимание правоохранительных органов, ее арестовали.

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Алиса Дмитриева
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