Отвергнутая женатым любовником женщина наняла киллера для его убийства

В Великобритании отвергнутая женщина наняла киллера для убийства бывшего любовника

43-летняя жительница города Норидж, Великобритания, Хелен Хьюлетт более полутора лет преследовала бывшего любовника и наняла киллера для его убийства. Об этом сообщает Eastern Daily Press.

Женщина познакомилась коллегой, когда работала на фабрике по производству замороженных продуктов. Хотя он был женат, между ними завязался роман. Отношения прервались после секса в машине: мужчина переживал, что изменяет жене, и перестал общаться с Хьюлетт.

Отвергнутая женщина не могла смириться с уходом любовника. Она постоянно писала о нем в соцсетях и отправляла ему многочисленные сообщения и электронные письма с угрозами. Не выдержав нападок, мужчина уволился и устроился на другую фабрику, однако женщина последовала за ним. Чтобы не сталкиваться с ней на работе, ему пришлось изменить свой график и заблокировать ее аккаунты в сети.

В отместку Хьюлетт решила испортить репутацию бывшего любовника. Она пожаловалась начальству, что он домогается и запугивает женщин на работе. Она также обвинила его в гомофобии. Когда это не помогло, женщина задумалась об убийстве.

При помощи объявления на подпольном сайте для поиска наемных убийц ей удалось найти киллера. Чтобы оплатить его услуги, Хьюлетт потратила все свои сбережения и перевела ему 20,5 тысячи фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей). Она также передала потенциальному убийце имя, адреса и фотографию бывшего любовника и попросила, чтобы смерть выглядела как несчастный случай.

Действия женщины привлекли внимание правоохранительных органов, и ее арестовали. Сотрудники полиции выяснили, что после перевода денег киллеру она искала в интернете информацию о несчастных случаях со смертельным исходом. Хьюлетт не признала себя виновной и заявила, что не собиралась убивать бывшего любовника.

Ранее сообщалось, что в Индии жена подговорила мужа на убийство любовника, который заставлял ее заниматься проституцией ради денег. Мужчина приехал в дом, где жил любовник, накормил его отравленной едой и задушил.

