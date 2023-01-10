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13:41, 10 января 2023Из жизни

Жена пожаловалась мужу на любовника и подговорила его на убийство

The Indian Express: в Бангалоре 29-летняя женщина подговорила мужа убить своего любовника

Фото: Shutterstock

В Индии жена подговорила мужа на убийство любовника, который заставлял ее заниматься проституцией ради денег. Об этом сообщает The Indian Express.

29-летнюю женщину по имени Рина, ее мужа Ганеша и их приятеля Биджой Кумара из города Бангалор, штат Карнатака, арестовали в связи с убийством, совершенным 2 января. Троицу обвиняют в расправе над 32-летним Нибашишем Полом, чье тело было обнаружено около шоссе на окраине города.

Полиции стало известно, что у матери четверых детей Рины завязался роман с Полом, так как ее супруг страдал алкоголизмом и часто не ночевал дома. Когда Ганеш поехал на работу в родной штат Уттар-Прадеш, женщина перебралась в дом любовника. Однако вскоре он начал пытать ее, требуя денег и заставлял заниматься проституцией. Рина пожаловалась на нового возлюбленного мужу, и они решили убить его.

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2 января Ганеш приехал в дом, где жили Рина и Пол, накормил соперника отправленной едой и задушил. После этого мужчина позвонил своему другу Кумару и попросил того приехать, мотивируя это тем, что один из детей плохо себя чувствует. Когда приятель прибыл, Рина и Ганеш рассказали ему о случившемся и показали тело. Сначала Кумар отказался помогать в сокрытии следов преступления, но в итоге решил все же оказать услугу старым друзьям.

Ганеш и Кумар погрузили тело Пола на мотоцикл, отвезли его к оживленной трассе в шести километрах от места убийства и выбросили. После этого Рина с мужем бежали в город Шикарипур. Однако труп обнаружили уже 3 января, а по записям с камер видеонаблюдения следователям удалось установить, что Кумар имел непосредственное отношение к убийству.

Вскоре супругов арестовали и обвинили в убийстве. Биджой Кумар также взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в США женщина расстреляла мужа в День святого Валентина. 30-летняя Даниэль Бьюли утверждала, что сделала это в рамках необходимой самообороны.

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Никита Савин
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