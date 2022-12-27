Женщина расстреляла мужа в День святого Валентина и не испытала раскаяния

30-летняя Даниэль Бьюли из США убила мужа в День святого Валентина

В США жительницу штата Пенсильвания признали виновной в убийстве мужа, совершенном в День святого Валентина. Об этом сообщается на сайте окружного прокурора округа Ланкастер.

Вечером 14 февраля 2021 года 30-летняя Даниэль Бьюли заманила 27-летнего Митчелла Бьюли к отделению банка в населенном пункте Страсбург и расстреляла его. Как рассказал свидетель, он видел мужчину и женщину рядом с банком, а через некоторое время услышал выстрел, за котором последовало еще пять. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп Митчелла Бьюли.

Защита женщины настаивала на том, что она убила мужа в рамках вынужденной самообороны, однако следствию удалось доказать, что убийство было умышленным. Бьюли заранее позаимствовала пистолет у знакомой, а за несколько минут до убийства прислала ей свою фотографию с оружием. Кроме того, суд зафиксировал, что после содеянного женщина не испытала раскаяния.

Выяснилось, что сразу же после убийства Бьюли начала звонить друзьям и родственникам и говорить, что расправилась с супругом. Она несколько раз заявила, что «он получил по заслугам».

Защита пыталась сослаться на психическое состояние женщины, так как та якобы находилась в тяжелых отношениях с мужем и опасалась за свою безопасность. Сторона обвинения заявила, что в таком случае Бьюли могла бы обратиться в полицию или остаться дома у приятельницы, однако вместо этого она взяла пистолет и отправилась на встречу с супругом.

Кроме того, как утверждает True Crime Daly, преступница отказалась сдаться полиции добровольно и для ее задержание пришлось задействовать группу быстрого реагирования.

В данный момент Даниэль Бьюли находится в тюрьме. Окончательный приговор по ее делу будет внесен в ближайшее время, однако точная дата заседания пока не оглашена. За убийство первой степени женщине может грозить смертная казнь.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина с сыном убила и расчленила своего мужа, который отбирал у них деньги. Части тела убитого они спрятали в разных районах города.