Женщина расчленила мужа и спрятала части тела в разных районах города

Indian Express: жительница Индии убила мужа и спрятала части тела в разных районах города

В Индии женщина с помощью сына убила и расчленила своего мужа, который отбирал у них деньги. Части тела убитого они спрятали в разных районах города, сообщает Indian Express.

В июне полиция обнаружила отрезанную голову и несколько частей тела в районе Пандав-Нагар. Тогда полицейские не смогли идентифицировать тело. Позже благодаря записям с камер наблюдения сотрудники правоохранительных органов идентифицировали убитого как Анджана Даса. На одном из видео было видно, как его супруга Пунам несет мешок, в котором, по всей видимости, лежали его части тела.

В ходе расследования выяснилось, что Дас исчез около пяти-шести месяцев назад, однако его родственники не стали сообщать об этом в полицию. В результате под подозрение попали жена убитого и ее взрослый сын Дипак.

После ареста Пунам заявила, что больше не могла выносить Даса, который был ее вторым супругом. Она и Дипак подмешали в его алкоголь снотворное, дождались, когда мужчина отключится, и перерезали ему горло. Через день они разделали тело на десять частей и избавились от них в течение следующих нескольких дней.

По словам Пунам, в первый раз ее выдали замуж в 13 лет, однако первый муж бросил ее и уехал в Дели. Она приехала в город, чтобы разыскать его, но в итоге встретила другого мужчину, которого звали Каллу. У пары родилось трое детей, в том числе Дипак. Позже Каллу скончался из-за печеночной недостаточности. В 2017 году женщина вышла замуж за Даса. Тогда она еще не знала, что тот уже женат и имеет восемь детей.

Дипак заявил сотрудникам полиции, что Дас что-то замышлял против его жены. Пунам также считала, что муж домогается ее сестры. И мать, и сын подчеркнули, что мужчина не зарабатывал сам и жил на деньги, отобранные у них.

Ранее сообщалось, что жительница города Йоханнесбург, ЮАР, нашла расчлененный труп в холодильнике мужчины, с которым познакомилась в интернете. Находясь у него дома, она проголодалась и заглянула в холодильник в поисках еды.