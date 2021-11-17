Женщина проголодалась на свидании и нашла труп в холодильнике возлюбленного

Жительница города Йоханнесбург, ЮАР, нашла расчлененный труп в холодильнике мужчины, с которым познакомилась в интернете. Об этом сообщает издание IOL.

Женщина впервые встретилась с мужчиной, с которым незадолго до этого познакомилась в Facebook. После первого свидания она приехала на съемную квартиру к новому знакомому, где провела с ним ночь.

Вскоре она проголодалась и сообщила об этом мужчине. Он вышел из дома, а его подруга решила поискать еду в холодильнике. Она заглянула внутрь и обнаружила человеческие руки и ноги. Совершив неожиданную находку, африканка закричала и привлекла внимание соседей. На ее крик пришел полицейский в отставке. Он сообщил о произошедшем бывшим коллегам. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов незамедлительно арестовали 24-летнего арендатора квартиры. После поимки мужчина попытался покончить с собой. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Предположительно, хранившиеся в холодильнике останки принадлежали женщине. Полицейские разыскивают другие части тела найденного трупа, в частности, голову.

Представитель местных властей Фелелани Синдани рассказал, что подозреваемый регулярно менял девушек, и этот факт беспокоил хозяина квартиры, которую он снимал. Кроме того, мужчина пытался соблазнить 15-летнюю девочку, с которой общался в соцсетях. «Нельзя ходить домой к людям, с которыми вы познакомились в соцсетях. 15-летняя девочка показала нам переписку с этим парнем. То, что он делал, очень неправильно», — подчеркнул Синдани.

Он отметил, что подозреваемый вовремя платил за аренду квартиры и раньше работал в страховой компании. В последнее время задержанный пытался заставить хозяина квартиры решить проблемы с электричеством. Он жаловался, что из-за отключения электроэнергии у него портится еда в холодильнике. Теперь полицейские подозревают, что мужчина беспокоился о том, что хранившиеся в холодильнике части тела начнут разлагаться и источать неприятный запах.

Владелец квартиры был слишком шокирован произошедшим и отказался давать комментарии журналистам.

Представитель полиции Бренда Муридили заявила, что подозреваемый вскоре предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в городе Абердин на юго-востоке Шотландии пенсионер 12 лет хранил труп своей жены в доме и собирал для нее рождественские подарки от семьи. Пенсионер уверял родственников, что его супруга уехала со своими близкими на ферму, где проходило ее детство.