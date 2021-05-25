Пенсионер 12 лет хранил в доме труп жены и собирал для нее подарки

В городе Абердин на юго-востоке Шотландии пенсионер 12 лет хранил труп своей жены в доме и собирал для нее рождественские подарки от семьи. Полиция обнаружила тело Кристины Маллой во время проверки, которая была устроена из-за того, что женщина не явилась на вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщает The Mirrow.

По информации издания, родственники Дэниела Маллоя не знали о смерти Кристины. Они предполагали, что пара рассталась, поскольку на все семейные праздники 77-летний мужчина приезжал один.

«В последний раз он видел свою семью около года назад и даже тогда говорил о своей жене, как если бы она была живая», — рассказал друг семьи. Он уточнил, что пенсионер уверял родственников, что его супруга уехала со своими близкими на ферму, где проходило ее детство.

Отмечается, что семья даже не подозревала, что произошло на самом деле. И была в «шоке и ужасе», когда прочитала новостные сообщения о смерти 87-летней Кристины в феврале этого года.

В настоящее время бывший железнодорожный рабочий Дэниел живет в доме престарелых и не поддерживает контактов со своими родными. Полиция не выдвинула ему обвинения в смерти жены, поскольку экспертиза показала, что женщина ушла из жизни по естественным причинам.

В январе этого года стало известно, что в Японии женщина 10 лет хранила в морозильной камере тело умершей матери из страха быть выселенной из съемной квартиры в центре Токио. Труп случайно нашла уборщица, открыв холодильник после того, как 48-летняя Юми Ешино съехала из квартиры из-за неуплаты аренды.