У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

В квартире одного из жителей Невского района Санкт-Петербурга нашли мумию — скелетированное тело мужчины. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января. В настоящее время устанавливается личность погибшего и причины его смерти, а сотрудники Следственного комитета инициировали проверку.

Жительница квартиры этажом ниже еще в 2017 году обратилась в ЖЭК из-за того, что с потолка в ее комнату начали падать личинки мясной мухи. Сосед, в квартире которого и обнаружили мумию, два года назад уверял, что в его квартире все в порядке, но пустить к себе женщину отказывался.

В 2018 году в одной из квартир Барнаула была обнаружена мумия жительницы подъезда. Ее останки пролежали в квартире около десяти лет, все это время соседи были уверены, что женщина уехала в другой город.

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