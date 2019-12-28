Россиянка объяснила смерть сожителя падением на нож в танце

Жительницу поселка Воротынец Нижегородской области заподозрили в убийстве сожителя ножом. Следователям женщина рассказала, что они танцевали восточный танец с ножами и мужчина упал на один из них спиной, не удержавшись на ногах. Об этом сообщает издание ProGorod.

Вечером 21 декабря женщина с сожителем пришли в гости к отцу. Мужчина был пьян, и они поссорились. По версии родственников задержанной, он несколько лет избивал ее. По их словам, то же самое произошло в вечер его гибели. В ответ женщина якобы решила его припугнуть и взяла нож.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). Ее заключили под стражу на два месяца.

Ранее в декабре в Калуге 41-летний местный житель ради самоутверждения забил до смерти свою девушку, когда они выпивали в гостях у приятелей. На допросе задержанный сказал, что бил девушку «для самоутверждения перед общими знакомыми» и «на почве ревности и под воздействием алкоголя». СК возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

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