Россиянин насмерть забил девушку ради самоутверждения перед друзьями

В Калуге 41-летний местный житель ради самоутверждения забил до смерти свою девушку, когда они выпивали в гостях у приятелей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Калужской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в декабре. Женщина «регулярно подвергалась физическому насилию со стороны сожителя», добавили в СК. Также отмечается, что друзья не обратили внимания на побои, так как сочли их нормой в отношениях пары. Через несколько дней женщина умерла. Как установила экспертиза, причиной смерти стали «систематические удары по жизненно важным органам головы и туловища». Мужчина попытался скрыться, но его задержали.

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На допросе задержанный сказал, что бил девушку «для самоутверждения перед общими знакомыми» и «на почве ревности и под воздействием алкоголя». СК возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Нападавшего также обвинили в краже 4 тысяч рублей с банковской карты, которую обронил прохожий. На эти деньги мужчина с приятелем несколько дней покупали алкоголь и продукты. Против мужчин также возбудили дело по части 2 статьи 159.3 УК («Мошенничество с использованием банковских карт»).

Ранее жителя Каменского района Алтайского края приговорили к 19 годам колонии строгого режима за убийство 11-месячного сына своей подруги. Мужчина жил с подругой и тремя ее детьми, с января он систематически избивал женщину, однако та не обращалась в правоохранительные органы. В мае, испытывая к ребенку «личную неприязнь», мужчина несколько раз ударил младенца, после чего задушил его.

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