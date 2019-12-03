Россиянин полгода избивал подругу и убил ее годовалого ребенка

Жителя Каменского района Алтайского края приговорили к 19 годам колонии строгого режима за убийство 11-месячного сына своей подруги. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Мужчина жил с подругой и тремя ее детьми. Следствие и суд установили, что с января 2019 года мужчина систематически избивал женщину, однако та не обращалась в правоохранительные органы. В мае 2019 года, испытывая к ребенку «личную неприязнь», мужчина несколько раз ударил младенца, после чего задушил его.

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Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего») и части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью»). Присяжные признали его виновным.

В конце ноября Самарский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Тольятти, который до смерти избил годовалую дочь. Установлено, что в конце октября 2018 года мужчина напился и избил младенца, ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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