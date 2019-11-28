Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Российский врач Каабак назвал причину смерти не дождавшейся операции девочки
Россиянам описали легальный способ завладения чужим жильем
Россия попросит нефтяной поблажки
Совфед отреагировал на запрет въезда в Россию французскому социологу
Раскрыта история появления группировки «Шараповские»
Полиция проверила сообщения о травле российской школьницы из-за чаепития
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Россиянин переночевал в отеле с двумя женщинами и оказался в реанимации
Раскрыта доля оканчивающихся сексом свиданий через Tinder
России впервые удалось собрать Ту-160М
Новости партнеров

Россиянин получил 20 лет тюрьмы за избиение годовалой дочери до смерти

Перейти в «Мою Ленту»

Самарский областной суд приговорил к 20 годам строгого режима 28-летнего жителя Тольятти, который избил годовалую дочь до смерти, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области.

Следствие и суд установили, что в конце октября 2018 года мужчина напился и причинил младенцу телесные повреждения. Как и какие именно, не уточняется. Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось. Девочка умерла спустя сутки после избиения.

Подсудимый признан виновным по части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»), части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего») и статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию»).

15 ноября в селе Кропоткино в Крыму был задержан подозреваемый в убийстве пятилетней дочери своей жены, которая хотела развестись и забрать двоих детей. Сначала мужчина пытался скрыть преступление и заявил об исчезновении девочки. Позже выяснилось, что он убил ее, вывез тело и закопал, а потом пытался уехать из страны с младшим сыном.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российского тренера по гимнастике обвинили в избиении ученика
Стало известно о психическом состоянии выбросившей младенца из окна россиянки
Отчим-душитель раскаялся и показал захоронение пятилетней девочки из Крыма
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Вся спина была черная. Я не могла даже лежать»

В России начали борьбу с домашним насилием. Но к этому готовы не все
12:28Сегодня

Совфед отреагировал на запрет въезда в Россию французскому социологу

12:18Сегодня

Полиция проверила сообщения о травле российской школьницы из-за чаепития

12:09Сегодня

Раскрыты обстоятельства смерти российской девочки из-за увольнения врача

Россия00:0127 ноября

«Я отказываюсь молча хоронить детей»

Россиян лишают импортных лекарств. Без них не выживут тысячи тяжелобольных людей
11:52Сегодня

Российский врач Каабак назвал причину смерти не дождавшейся операции девочки

11:38Сегодня

Молодой россиянин избил пенсионера за отказ дать в долг

11:32Сегодня

Россияне оценили продление новогодних каникул за счет отпусков

Россия00:0127 ноября
«Сделать прическу» у Насти — значит красиво завязать платочек. Потому что волос после химиотерапии у девочки не осталось.

Это ее последний шанс

Семилетнюю Настю спасет только импортное лекарство. Нужна ваша помощь
11:00Сегодня

Иностранцы потеряли интерес к русскому языку

10:54Сегодня

В Совфеде заявили о поддержке законопроекта о выходном дне 31 декабря

10:32Сегодня

Мэр российского города объяснил покупку елки втрое дороже кремлевской

Россия
Совфед отреагировал на запрет въезда в Россию французскому социологу
В России из-за увольнения уникального врача умер ребенок
Жизни других пациентов под угрозой: хирургу по-прежнему не дают работать
Полиция проверила сообщения о травле российской школьницы из-за чаепития
«Вся спина была черная. Я не могла даже лежать»
В России начали борьбу с домашним насилием. Но к этому готовы не все
Раскрыты обстоятельства смерти российской девочки из-за увольнения врача
«Я отказываюсь молча хоронить детей»
Россиян лишают импортных лекарств. Без них не выживут тысячи тяжелобольных людей
Российский врач Каабак назвал причину смерти не дождавшейся операции девочки
Все материалы
Мир
Северная Корея запустила «неопознанный снаряд»
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Зафиксирована вспышка смертельно опасного заболевания
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Стало известно о возможном отречении Елизаветы II
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
США поддержали Зеленского перед встречей с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
Соратник Порошенко оказался членом пророссийской партии
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Названо число желающих суда над Порошенко украинцев
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
В доме угрожавшей Зеленскому расправой националистки начался обыск
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
В Раде сочли возвращенные Россией корабли «консервными банками»
Все материалы
Экономика
Путин одобрил новую мегатрассу в Петербурге
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Решение Дании по «Северному потоку-2» вступило в силу
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Россияне разочаровались во вкладах и хлынули на биржу
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Рынок нелегального табака в России установил исторический рекорд
Все материалы
Силовые структуры
Противотанковый и стрелковый арсенал «Шараповских» попал на видео
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал.
В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области
Позывной Анита
Она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. И всю жизнь тайно служила СССР
В российском селе застрелили казачьего атамана
Все материалы
Наука и техника
России впервые удалось собрать Ту-160М
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
Во Вселенной нашли необъяснимое искажение
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Открыта невозможная черная дыра
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
В Китае оценили вероятную мощь современного СССР
Все материалы
Спорт
Букмекеры оценили шансы Фергюсона победить Хабиба Нурмагомедова
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
Украинский скалолаз рассказал о восьми годах изнасилований от тренера сборной
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Дзюба высказался о «вякающих» критиках
Все материалы
Культура
Развенчан главный миф о техно
Кто на Марс, кто в Донбасс
Новые миры и старые проблемы — глазами лучших мировых фотографов
В Венгрии «Евровидение» назвали гомосексуальной флотилией и вышли из конкурса
Руководство по обнаженке
К чему приведут новые правила съемок секса в кино
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Мистика, да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Неизвестные жестоко избили актрису с криком «грязная белая сука»
Все материалы
Интернет и СМИ
Отец в шутку подарил детям на Рождество кирпич и прослыл подонком
Великое советское завтра
 
Украинские эксперты поскандалили в эфире из-за газа и конфет
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Популярная блогерша устала от четверых детей и стала выпивать
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Мужчина увидел в порно двойника жены и запаниковал
Все материалы
Ценности
Модель снялась топлес и раскрыла секрет подтянутой груди
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Новая прическа Майли Сайрус стала предметом споров в сети
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Женщина сделала педикюр в салоне и подхватила опасную инфекцию
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Ариана Гранде показала настоящие волосы и удивила фанатов
Все материалы
Путешествия
Россиянин переночевал в отеле с двумя женщинами и оказался в реанимации
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Туристам предложили заработать на прогулках по рождественским ярмаркам
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Занимающиеся сексом скульптуры на набережной курорта возмутили туристов
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
РЖД отправили в первый рейс поезд с плацкартом без хлопающих дверей и с душем
Все материалы
Из жизни
Партнерский материал
Врачи по ошибке пересадили почку не тому пациенту
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Скорбящую мать заставили принести в зал суда останки покойного сына
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
У любителя непрожаренного мяса нашли 700 паразитов в мозгу и легких
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Многодетный отец выиграл 105 миллионов фунтов и решил озолотить родную деревню
Все материалы
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
«АвтоВАЗ» запустил производство Lada 4x4 с новым салоном
Новым автомобилем Папы Римского стал Renault Duster
Появилась первая фотография нового Kia Sorento
Все материалы
Дом
Россиянам описали легальный способ завладения чужим жильем
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Назван срок запуска метро до аэропорта Внуково
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Белорусского риелтора осудили на 15 лет за убийство москвичей
Все материалы
Нацпроекты
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности
Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала
России предрекли лидерство в циркулярной экономике
Все материалы