Россиянин получил 20 лет тюрьмы за избиение годовалой дочери до смерти

Самарский областной суд приговорил к 20 годам строгого режима 28-летнего жителя Тольятти, который избил годовалую дочь до смерти, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области.

Следствие и суд установили, что в конце октября 2018 года мужчина напился и причинил младенцу телесные повреждения. Как и какие именно, не уточняется. Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось. Девочка умерла спустя сутки после избиения.

Подсудимый признан виновным по части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»), части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего») и статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию»).

15 ноября в селе Кропоткино в Крыму был задержан подозреваемый в убийстве пятилетней дочери своей жены, которая хотела развестись и забрать двоих детей. Сначала мужчина пытался скрыть преступление и заявил об исчезновении девочки. Позже выяснилось, что он убил ее, вывез тело и закопал, а потом пытался уехать из страны с младшим сыном.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!