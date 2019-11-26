Российского тренера по гимнастике обвинили в избиении ученика

В Екатеринбурге тренера спортивной школы № 8 «Локомотив» по гимнастике Евгения Кожевникова обвинили в избиении 9-летнего мальчика. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам матери пострадавшего ученика, тренер ударил его, узнав об их драке с его сыном. Она уточнила, что Кожевников отвел ребенка на лестницу и стукнул в лоб. «Сын стоял у стены и ударился затылком, у него потом две недели кружилась голова», — посетовала женщина, уточнив, что инцидент произошел на глазах у детей и взрослых.

«Сыну сказали, что тренер всегда прав. Он и молчал. Лишь спустя несколько дней от людей я узнала от случившемся», — рассказала мать пострадавшего мальчика.

Тренер заявил, что сын женщины неуправляемый, и отказался его обучать. В школе не стали комментировать инцидент.

По факту произошедшего проводится проверка. Возбуждено дело по статье 6.1.1 КоАП («Побои»).

Ранее в одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика. Преподаватель объяснил свой поступок тем, что ребенок его не слушался. Родители первоклассника обратились в полицию.

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