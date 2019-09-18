Российский физрук ударил первоклассника и дал избить его сверстникам

В одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика. Об этом сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.

По данным издания, педагог сначала отчитал мальчика перед всем классом, а затем, когда другие дети напали на него, не стал вмешиваться.

Учитель физкультуры объяснил свой поступок тем, что ребенок его не слушался. Родители первоклассника обратились в полицию, проводится проверка.

Уточняется, что учителя уже отстранили от работы. Вместе с тем он пожаловался на пострадавшего ребенка, обвинив его в нарушении техники безопасности на уроке.

Ранее сообщалось о другом учителе физкультуры, который угрожал ученику на уроке и ругался матом. Инцидент произошел в томской школе №35 и попал на видео. На кадрах было видно, как ученик и учитель физкультуры оскорбляют друг друга, а потом договариваются продолжить разговор в кабинете директора.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru