Российский учитель физкультуры умер от передозировки наркотиками

В селе Глядянское Курганской области от передозировки наркотиками умер школьный учитель физкультуры. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на читателя.

По данным издания, педагог поступил в больницу с передозировкой вместе со своим знакомым. Второго мужчину врачам удалось спасти.

Уточняется, что педагог употреблял наркотики более десяти лет. Отмечается, что все это время он занимал должность учителя физкультуры в школе.

В департаменте образования по региону изданию не подтвердили информацию о наркотической зависимости погибшего учителя, поскольку педагоги ежегодно проходят медкомиссию. В пресс-службе департамента уточнили, что причина смерти пока неизвестна.

Ранее стало известно об учителе физкультуры из Якутска, который полгода насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале одной из школ. Родители девочки узнали об изнасилованиях, обнаружив переписку с учителем в телефоне дочери. Ему предъявили обвинения в 29 преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!