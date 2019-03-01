Физрук обматерил восьмиклассника и заставил «отвечать за базар»

Учитель томской школы №35 угрожал ученику на уроке и ругался матом. Видео инцидента появилось на YouTube.

По данным издания Ura.ru, во время урока педагог сделал восьмикласснику замечание по поводу отдыха на матах. Подросток начал грубить учителю в ответ и провоцировать его на конфликт, снимая происходящее на видео. На кадрах видно, как ученик и учитель физкультуры оскорбляют друг друга, а потом договариваются продолжить разговор в кабинете директора.

Школьник оправдал свое поведение эмоциональностью. Он пояснил, что не мог сдержаться и промолчать, когда учитель начал его унижать. Подросток также выразил надежду, что педагога уволят из школы.

Чем закончился конфликт, неизвестно.

В январе в Приморском крае учитель одной из школ организовал детям урок «по понятиям», на который пригласил знакомых криминальных авторитетов. Школьникам в грубой форме объяснили, что делать и чего не делать, и предупредили их о недопустимости гомосексуальных отношений. Как сообщил один из учеников, им запретили рассказывать о встрече с «местными бандитами».

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