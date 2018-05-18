Депутат-единоросс ударил по лицу школьника в Подмосковье

Депутат городского поселения Лесной Пушкинского района Московской области от «Единой России» Андрей Одинцов ударил восьмиклассника на уроке физкультуры за то, что тот шумно себя вел. Видеозапись инцидента опубликовало «Подмосковье сегодня».

По информации издания, Одинцов проверял работу подрядчиков на школьном стадионе и заметил группу освобожденных от занятий школьников на скамейке, которые шумели и «возились между собой». Депутат потребовал, чтобы они прекратили, но его попросили не мешать играть. Мужчина подошел к ученикам, и один из подростков сказал ему: «А что, вы меня ударите? За это есть уголовная статья». После этого Одинцов дал ему пощечину.

После удара один из подростков пожаловался учителю на депутата. Мама пострадавшего мальчика сообщила журналистам, что, подойдя к физруку, Одинцов показал депутатское удостоверение и сказал, что «ему за это ничего не будет и что никто и ничего не докажет». Позднее в разговоре с директором мужчина сказал, что «воспитывался в девяностые» и знает, как работать с молодежью.

У школьника сняли побои, его родители обратились в полицию и собираются подавать в суд.

Издание уточнило, что, согласно официальной информации, у депутата три высших образования, в том числе педагогическое и юридическое, и черный пояс по каратэ.

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