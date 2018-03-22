Слуцкий заявил об отсутствии стыда перед журналистками

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий в своем посте в Facebook не извинялся перед обвинившими его в домогательствах журналистками, а просто поздравил всех женщин с 8 Марта и, «пользуясь случаем», попросил прощения «у тех, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». Об этом он сказал во время заседания думской комиссии по этике, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы комиссии Отари Аршбы.

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Издание отмечает, что после закрытой встречи с членами комиссии Слуцкий подчеркнул, что ему не за что стыдиться. «Мужчина, у которого самые близкие друзья — это его семья, обречен на успех в любой, самой непростой ситуации», — добавил парламентарий.

Накануне, 21 марта, состоялось заседание думской комиссии по этике, в ходе которой ее члены пообщались с двумя журналистками, обвинившими Слуцкого в сексуальных домогательствах, — корреспондентом «Русской службы Би-би-си» Фаридой Рустамовой и продюсером «Дождя» Дарьей Жук. Третья пожаловавшаяся на депутата девушка — заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе — на слушании не присутствовала, так как в комиссию не обращалась. Также в ходе разбирательства комиссия провела закрытую встречу со Слуцким, о содержании которой практически ничего не известно.

По итогам заседания комиссия сочла поведение парламентария приемлемым. При этом ее члены не приняли во внимание аргументы журналисток, а также расшифровку аудиозаписи разговора Рустамовой и Слуцкого — на ней слышно, как депутат предлагает девушке «бросить на […] это "Би-би-си"» и стать его любовницей. Также женщин заподозрили в провокации накануне президентских выборов. После решения комиссии многие издания, в том числе «Лента.ру», объявили бойкот Слуцкому.

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