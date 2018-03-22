Россия
 
Последние новости
Савченко лишили неприкосновенности
Маколей Калкин в красках описал потерю девственности
НАТО захотела помочь Британии расследовать дело Скрипаля
Спасение морского льва от пластиковой удавки сняли на видео
Названа цена путинских реформ
Москвичей научат ухаживать за морскими котиками  
Китайцы придумали телефон на блокчейне
Великобритания и США дали России в долг
Раскрыты детали захвата Савченко в плен в Донбассе
США проверили территориальную целостность России

Слуцкий заявил об отсутствии стыда перед журналистками

Перейти в «Мою Ленту»

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий в своем посте в Facebook не извинялся перед обвинившими его в домогательствах журналистками, а просто поздравил всех женщин с 8 Марта и, «пользуясь случаем», попросил прощения «у тех, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». Об этом он сказал во время заседания думской комиссии по этике, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы комиссии Отари Аршбы.

Издание отмечает, что после закрытой встречи с членами комиссии Слуцкий подчеркнул, что ему не за что стыдиться. «Мужчина, у которого самые близкие друзья — это его семья, обречен на успех в любой, самой непростой ситуации», — добавил парламентарий.

Накануне, 21 марта, состоялось заседание думской комиссии по этике, в ходе которой ее члены пообщались с двумя журналистками, обвинившими Слуцкого в сексуальных домогательствах, — корреспондентом «Русской службы Би-би-си» Фаридой Рустамовой и продюсером «Дождя» Дарьей Жук. Третья пожаловавшаяся на депутата девушка — заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе — на слушании не присутствовала, так как в комиссию не обращалась. Также в ходе разбирательства комиссия провела закрытую встречу со Слуцким, о содержании которой практически ничего не известно.

По итогам заседания комиссия сочла поведение парламентария приемлемым. При этом ее члены не приняли во внимание аргументы журналисток, а также расшифровку аудиозаписи разговора Рустамовой и Слуцкого — на ней слышно, как депутат предлагает девушке «бросить на […] это "Би-би-си"» и стать его любовницей. Также женщин заподозрили в провокации накануне президентских выборов. После решения комиссии многие издания, в том числе «Лента.ру», объявили бойкот Слуцкому.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
За недостаточностью домогательств
Песков отреагировал на скандал с домогательствами в Госдуме
Жириновский испугался за судьбу человечества из-за обиженных мужчин
Журналистка «КП» пожаловалась на развратных чиновников
Сила русских женщин помешала сенаторам разобраться в понятии «харассмент»
Другие материалы рубрики
Россия00:0320 марта

«Тебе 18, на тебя наставляют пистолет, а ты улыбаешься...»

Монолог сильной женщины, привыкшей отвечать за свои и чужие поступки
13:09Сегодня

Песков отреагировал на скандал с домогательствами в Госдуме

13:19Сегодня

Кремль оценил работу властей Подмосковья в ситуации с полигоном «Ядрово»

12:52Сегодня

«Лента.ру» поддержала бойкот депутата Слуцкого

Россия00:0422 февраля
Ксения Собчак

Правда?!

Статья Ксении Собчак о неприкасаемых в России, жестоких судах и «Брате-2»
12:49Сегодня

В Кремле отчитали Джонсона за сравнение России с нацистской Германией

11:37Сегодня

Проезд на машине от Москвы до Санкт-Петербурга приравняют к билету на поезд

12:41Сегодня

Мать «угрожавшей» губернатору Подмосковья девочки рассказала о гневе ребенка

Россия00:0220 марта

«Страна стояла на пороге гражданской войны»

Почему реформы 90-х сделали россиян нищими
20:4321 марта

В центре Москвы обрушилась часть здания

17:5021 марта

В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова

10:08Сегодня

Россиянин украл сто банок с огурцами и выронил паспорт на месте преступления

Россия
«Тебе 18, на тебя наставляют пистолет, а ты улыбаешься...»
Монолог сильной женщины, привыкшей отвечать за свои и чужие поступки
Слуцкий заявил об отсутствии стыда перед журналистками
Песков отреагировал на скандал с домогательствами в Госдуме
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Страна стояла на пороге гражданской войны»
Почему реформы 90-х сделали россиян нищими
«Лента.ру» поддержала бойкот депутата Слуцкого
Проезд на машине от Москвы до Санкт-Петербурга приравняют к билету на поезд
Все материалы
Мир
Из ада
Кровавые будни самой опасной банды в истории Америки
Саркози назвал свою жизнь адом
НАТО захотела помочь Британии расследовать дело Скрипаля
Британия решила убедить европейские страны выслать российских дипломатов
Трамп захотел встречи с Путиным и удивил свою администрацию
Китай решил покорить мир пропагандой своих ценностей
Хватит кормить Канзас
Что творится на улицах американских городов: тихая война или беспощадный мир
Все материалы
Бывший СССР
Деды зиговали
По Риге каждый год маршируют ветераны СС. Будет ли у них свой праздник?
Польский депутат потоптался по «бандеровской тряпке»
Раскрыты детали захвата Савченко в плен в Донбассе
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
Савченко рассказала о встрече Тимошенко с главой ДНР
Савченко нарекли «проектом ФСБ»
Президент Туркмении перепел «Каракум»
Все материалы
Экономика
Эффект «Новичка»
Россия рискует потерять миллиарды, а Европа — дешевый газ. Все из-за Скрипаля
Названа цена путинских реформ
Великобритания и США дали России в долг
Правительство потратит 10 миллиардов рублей в День дурака
Правительство захотело повысить налоги
Сыры в российских магазинах оказались фальшивыми и опасными
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
Все материалы
Силовые структуры
Умри сегодня!
Его лишили воровской короны. В ответ он открыл охоту на авторитетов
«Я — человек в погонах»
Главный следователь Москвы о взятках мафии, решении вопросов и российском ФБР
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Силовики подорвались на ноутбуке-ловушке от информаторов
Россиянин сделал уборщицу секс-рабыней
Крымчанин искал рецепт идеального наркотика и чуть не сгорел в лаборатории
Бывший депутат Госдумы задержан по подозрению в хищении 2,5 миллиардов
Все материалы
Наука и техника
Карим Хакимов сопровождает будущего короля Саудовской Аравии Фейсала ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Москва, Кремль, 1932 годПо усам текло
Сталин предал Саудовскую Аравию. Там сразу появились нефть и американцы
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Разгонный блок «Фрегат» выводит полезную нагрузкуРусское качество
«Роскосмос» угробил чужие спутники и гордится этим. Недовольных отдали под суд
Sobaka Studio и «Бука» выпустят 9 Monkeys of Shaolin
США проверили территориальную целостность России
Россия раскрыла США способ перехвата ракеты «Сармат»
Российскую «Кухню» назвали неуязвимой для американских ракет
Все материалы
Спорт
Мартен Фуркад«Бойкот — не выход»
Фуркад едет в Тюмень, а шведский чемпион боится русских болельщиков
Роберто Карлос выставит детей на улицу
Алина ЗагитоваДа здравствует королева!
Медведева пропускает чемпионат мира. А что Загитова?
Британские футболисты нашли способ спастись от отравлений в России
Загитова откажется от еды
WADA лишит Россию всех международных соревнований
Загитова упустила лидерство на чемпионате мира
Все материалы
Культура
Шоколадный глаз
Женские бани и пожарные на шесте от лучших художников России и Запада
«Я урод, потому что у меня толстый живот»
Травля, одиночество и смерть в жизни подростков
Андрей Макаревич«Ох, представляю, сколько дерьма огребу. И все же»
За что русские ненавидят Макаревича
Робина Уильямса обвинили в веселых сексуальных домогательствах
Маколей Калкин в красках описал потерю девственности
Витас признался в стрельбе по воронам и снова попал в полицию
Панин нашелся в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Мода на войну
Модели, звезды и жертвы бомбежек глазами одного из лучших фотографов XX века
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Живи, но не сейчас
Людям обещают бессмертие. Но для этого нужно умереть
Назвавшая россиян приматами ведущая обвинила телеканалы во вранье
Цвет теннисных мячиков разделил интернет пополам
Порно на рекламном щите шокировало прохожих
Пользователи сети нашли красоту в алкоголизме Киану Ривза
Все материалы
Ценности
Животный марш
Полные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин
«Рабский менталитет заставляет гнобить черных»
Он мог умереть под ботинками скинов, но стал танцевать и растоптал обидчиков
Трезвые головы
Самые сексуальные, богатые и опасные мужчины времен сухого закона
Создан самый тонкий в мире турбийон
Папа Римский пристыдил любителей крестов
Запрет продажи меха возмутил его продавцов в США
Чичваркин совершил намаз перед Rolls-Royce в Лондоне
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Пьяная бизнесвумен поставила подножку стюардессе за отказ налить еще
Россияне начали покупать туры в Египет
Толстяков выгнали из бизнес-класса
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Кругом тлен
Он попал в город мертвых и увидел, как красиво горят тела
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Ходячие мертвецы
Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Позирующую для фото туристку смыло огромной волной
Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец стал миллионером
Американец отрезал палец на руке и заменил его пальцем ноги
Продавщица занялась проституцией и сравнила две профессии
Все материалы
Видео: первый тест Toyota Camry
Как едет и что изменилось у «Камри» для России
Как раньше: горячие хэтчбеки по старым лекалам
Компактные, легкие и мощные – кайфовые хот-хэтчи, которые можно купить новыми
10 самых популярных б/у автомобилей в Москве
Подержанные машины, которые чаще всего продавали в феврале
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
«УАЗы» станут качественнее
Audi отзовет в России шесть моделей
Полиция опубликовала видео смертельной аварии с беспилотником Uber
Все материалы
Печатный орган
Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель. С IKEA можно попрощаться
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
Работающие москвичи стали реже умирать
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Все материалы