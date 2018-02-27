Сила русских женщин помешала сенаторам разобраться в понятии «харассмент»

Российское законодательство вряд ли нуждается в правовом уточнении понятия «харассмент на рабочем месте», поскольку такой флирт редко переходит в «экстремальную» форму давления на подчиненных. Об этом сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева.

Сенатор заявила, что проблема сексуальных домогательств на работе преувеличивается обществом. По ее словам, сама она за 25 лет своего трудового стажа ни разу не сталкивалась с агрессивным флиртом, хотя ее начальниками всегда были мужчины.

Женщины же, которые приходили к ней на прием, иногда рассказывали о таких случаях, но не испытывали «особенного дискомфорта», потому что считали домогательства «особенностью мужского менталитета», подчеркнула Афанасьева.

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«Кроме того, надо знать менталитет российских женщин. Они не побоятся сами дать отпор, если сочтут, что их права как-то нарушаются», — уверена она.

Она добавила, что в таком вопросе «нельзя пороть горячку, иначе каждый флирт будет заканчиваться иском в суд». «А гораздо приятнее смотреть на улыбающихся мужчин и женщин, чем на тех, кто прячет глаза, боясь иска в суд», — считает сенатор.

Ранее в Государственной Думе обсудили возможность юридического определения приставаний и домогательств на рабочем месте. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета по делам семьи Оксана Пушкина. За подобные нарушения предложили ввести административную ответственность в виде штрафов.

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