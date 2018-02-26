Россиянка отстояла свою честь со скалкой и села на девять лет

Жительницу Салехарда признали виновной по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Женщина пыталась отбиться от пристававшего к ней пьяного подростка с помощью скалки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета. Суд приговорил ее к девяти годам колонии общего режима.

Материалы по теме «Он потащил ее за волосы выбрасывать с балкона» Почему домашним тиранам хотят дать безнаказанно бить жен, детей и стариков

Конфликт произошел в марте 2015 года в квартире женщины. Она вернулась с работы и застала супруга и его приятелей за распитием спиртного. В компании находился и 17-летний подросток, который должен был предстать перед судом по обвинению в угоне велосипедов. Он начал «грубо приставать» к жене знакомого. В ответ она нанесла ему по голове не менее двух ударов деревянной скалкой. Юноша упал на пол и умер.

«Спустя непродолжительный период времени осужденная, видя, что несовершеннолетний скончался, с целью сокрытия следов совершенного преступления при помощи гостей вывезла тело потерпевшего на покрытый льдом участок реки Полуй, где его закопали в снег», — говорится в сообщении.

Останки погибшего были найдены спустя 7 месяцев на берегу реки Обь вблизи одного из поселков, куда их принесло течением после таяния льдов. Отмечается, что «под давлением неопровержимых доказательств, собранных в ходе следствия», женщина признала свою вину полностью.

Привлечены ли к ответственности соучастники преступления, не сообщается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!