Мужчина застрелил сына и невестку в Воронеже

В Воронеже возбудили уголовное дело по факту гибели супругов, тела которых обнаружили на улице в частном секторе с огнестрельными ранениями. В содеянном подозревается отец погибшего мужчины — 63-летний местный житель. Об этом в среду, 27 сентября, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Подозреваемый пока не пойман, полиция пытается его разыскать. Ему вменяются преступления по части 2 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 УК («Незаконное хранение огнестрельного оружия»).

На месте происшествия работают криминалисты. Следователи выяснили, что погибшему мужчине было 39 лет, его жене — 37.

Как рассказали очевидцы изданию «РИА Воронеж», подозреваемый устроил пожар после совершения убийства. «Около 10 часов я выглянула в окно и увидела, что горит дом, пожарные тушили его. Мы вышли на улицу, уже съехались полицейские, спасатели, скорая. Полиция всех опрашивает. Нам рассказали, что мужчина убил двух человек, после чего поджег дом», — пояснила местная жительница Милана Суркова. По словам свидетелей, у погибших и подозреваемого возникла семейная ссора.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.