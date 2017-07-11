В Москве мужчина застрелил сотрудницу офиса и совершил самоубийство

В торгово-офисном центре на северо-востоке Москвы неизвестный застрелил женщину и покончил с собой. Об этом во вторник, 11 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в доме №27 по Алтуфьевскому шоссе. Мужчина зашел в торгово-офисный центр, поднялся в один из офисов, где в кабинете, рассчитанном на несколько сотрудников, выстрелил в одну из находившихся там женщин. Затем он подошел к ней, добил контрольным выстрелом в голову и совершил самоубийство», — отметил собеседник редакции.

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Как отмечает телеканал «360», сообщение об обнаружении двух тел на Алтуфьевском шоссе поступило на службу «02» в 09:52.

В столичном главке Следственного комитета России (СКР) «Ленте.ру» подтвердили информацию о случившемся и отметили, что на место уже выехала следственно-оперативная группа.

26 июня стало известно, что в коммунальной квартире на юге Москвы в ходе ссоры мужчина несколько раз выстрелил в детей, проживающих в соседней комнате. 16-летняя девушка закрыла собой младших брата и сестру и брызнула соседу в лицо перцовым газом из баллончика. Мужчина и школьница были доставлены в больницу.