Источник сообщил о психическом расстройстве у кратовского стрелка

Игорь Зенков, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, страдал психическим расстройством — на него сильно влияли внешние раздражители. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, заболевание мужчины имело хронический характер, он наблюдался у врачей, но долго пребывал в ремиссии.

«Из-за внешних раздражителей Зенков становился агрессивным и даже буйным. Так, предварительно, из-за чрезмерного шума, исходящего из расположенного в соседнем доме автосервиса, у него возник конфликт с соседом, которому принадлежало предприятие», — сказал собеседник агентства.

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По его информации, «пребывая в агрессивном состоянии, мужчина пришел в автосервис, застрелил соседа, а далее стал стрелять по прохожим». Источник добавил, что жители поселка описывали стрелка как маргинала, ведущего асоциальный образ жизни, он был нелюдим, жил только с престарелой больной матерью.

Отмечается, что Зенков не состоял ни в какой экстремистской организации.

Ранее 13 июня сообщалось, что в сгоревшем доме убийцы нашли арсенал боевого оружия, в том числе три винтовки и автомат, а также две предсмертные записки. Содержание последних не разглашается, однако источник агентства рассказал, что в них Зенков понимал ответственность за свои действия и просил никого не винить.

В результате стрельбы в Кратово 10 июня убиты четыре человека. Зенков, оказавшийся «черным копателем» и бывшим сотрудником МЧС, открыл огонь по людям из своего домовладения. В ходе спецоперации он был ликвидирован. При этом один сотрудник Росгвардии получил ранения средней тяжести, еще трое оказались ранены легко.