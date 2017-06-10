В МВД уточнили количество жертв стрелка из Кратово

Число жертв мужчины, устроившего стрельбу в подмосковном поселке Кратово, достигло четырех. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяну Петрову.

«По уточненным данным, в результате инцидента погибли четыре человека», — сказала Петрова.

Ранее сообщалось, что стрелок из Кратово был блокирован и окружен сотрудниками Росгвардии в лесополосе неподалеку от поселка. Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, сбежал с места происшествия вместе с оружием.

Также сообщалось о том, что он укрылся в сарае и применяет против штурмующих строение бойцов Росгвардии взрывные устройства.