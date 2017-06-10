Стрелок из Кратово сбежал с оружием

Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, сбежал с места происшествия вместе с оружием. Об этом в субботу, 10 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы оцепили поселок и обследуют каждый дом а также лес, примыкающий к поселку. В свою очередь, дом, откуда велась стрельба, горит по всей площади; в настоящий момент идет его тушение», — сказал он.

Источник также добавил, что в результате стрельбы легкое ранение получил один боец Росгвардии. Ему оказывают помощь врачи скорой помощи. В то же время другой собеседник, знакомый с ситуацией, отметил, что, по предварительным данным, в доме находятся тела двух погибших: 45-летнего Константина Лебедева и 50-летнего Дмитрия Соловьева.