Установлена личность стрелявшего по прохожим в Подмосковье

Личность открывшего стрельбу в поселке Кратово Раменского района Московской области установлена. Об этом «Ленте.ру» в субботу, 10 июня, заявила официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Стрелявший — местный житель 1967 года рождения. На данный момент проводится весь комплекс оперативных мероприятий.

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По неофициальным данным источника, находящегося на месте происшествия, убиты двое прохожих, еще трое доставлены в больницу. Состояние двоих из них — мужчины и женщины — врачи расценивают как критическое: у них обширные огнестрельные повреждения грудной клетки из охотничьего оружия. Третий пострадавший госпитализирован с ранением в ногу, его жизни ничто не угрожает.

Ранее стало известно, что хозяин частного дома в Подмосковье расстрелял всех, кто находился в помещении, после чего открыл огонь по соседям и прибывшим полицейским. На данный момент на месте происшествия Росгвардия проводит спецоперацию.

По данным официального представителя подмосковного главка СКР Елены Фокиной, следователи уже приступили к опросу пострадавших.