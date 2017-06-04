Мужчина расстрелял восемь человек в Тверской области

В Тверской области мужчина застрелил восемь человек из-за бытового конфликта. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства восьми человек — двух женщин и шести мужчин», — сказано в сообщении.

Убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе «50 лет Октября» на одном из мероприятий. Указывается, что в ходе бытового конфликта один из его участников взял дома оружие и расстрелял из него своих обидчиков, а также свидетелей.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время с ним проведут следственные действия.