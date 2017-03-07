Двух коммерсантов расстреляли в лифте дома в Армавире

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в лифте многоэтажного жилого дома в городе Армавире, Краснодарский край. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили «Интерфакс» в оперативных службах региона.

«Сообщение поступило от жильцов дома по улице Ленина, они же вызвали сотрудников оперативных служб», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, один из мужчин проживал в этом доме.

По информации источника в правоохранительных органах края, погибшие занимались торгово-закупочной деятельностью, приобретали различные товары в Москве и продавали на территории региона. Известно, что они собирались отправиться в столицу за новой партией товара. «Есть предположение, что у торговцев при себе могла быть крупная сумма денег. Неизвестный подкараулил их ранним утром и расстрелял в голову из неустановленного оружия при выходе из лифта», — сказал источник.

По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. Личность одного убитого установлена, другого — устанавливается, сообщили агентству в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.