В Кемерово застрелили бизнесмена

В Кемерово убит предприниматель, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области.

Тело 39-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями в области головы и шеи было найдено вечером в среду, 1 марта, в гаражном кооперативе Заводского района.

Установлено, что бизнесмен парковал свой автомобиль в гараже и успел нажать тревожную кнопку, прибывший наряд Росгвардии обнаружил его тело. В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены гильзы от патронов, по предварительным данным, пистолета ПМ.

Также сообщается, что погибший занимался продажей электротоваров на территории Кемерово, у него были торговые площади.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК России («Убийство»). Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, в том числе предпринимательскую деятельность. Устанавливаются очевидцы произошедшего, изучается личность потерпевшего, его окружение.