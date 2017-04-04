После убийства полицейских в Астрахани возбуждено уголовное дело по трем статьям

В связи с убийством двоих полицейских в Астрахани возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 4 апреля, РИА Новости рассказал старший помощник Следственного управления Следственного комитета России по региону Андрей Хегай.

«Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям — 317, 226 и 222 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия", "Незаконное хранение оружия и боеприпасов")», — объяснил собеседник.

Ранее 4 марта сообщалось, что около 00:27 по местному времени у магазина «Магистраль» на Автозаправочной улице в Ленинском районе Астрахани неизвестные открыли огонь по прибывшим на оформление автоаварии сотрудникам полиции, а затем скрылись. По словам очевидцев, при этом они забрали табельное оружие жертв. По предварительным данным, подозреваемых четверо, они могут перемещаться на автомашине «Газель», объявленной в розыск, в городе действует план «Сирена», преступников ищут.

Погибшие были лейтенантом и старшим лейтенантом, у одного из них остались двое детей.