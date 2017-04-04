СМИ узнали о дагестанском следе в убийстве полицейских в Астрахани

После убийства двух полицейских в Астрахани в розыск объявлена белая пассажирская «Газель» с номерами региона 05 (Республика Дагестан) и вмятиной на левой водительской двери. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В машине могут быть четверо мужчин азиатской внешности, вооруженных огнестрельным оружием», — сказал собеседник агентства.

В то же время, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области Андрей Хегай сообщил ТАСС, что в розыск объявлены восемь человек.

В ночь на вторник, 4 марта, у магазина «Магистраль» на Автозаправочной улице в Ленинском районе Астрахани неизвестные открыли огонь по прибывшим на оформление автоаварии сотрудникам полиции, а затем скрылись.

По словам очевидцев, при этом преступники забрали табельное оружие жертв. По предварительным данным, подозреваемых четверо. В городе был введен в действие план «Сирена».

Погибли лейтенант и старший лейтенант полиции, у одного из них остались двое детей.

Было возбуждено уголовное дело по трем статьям — 317, 226 и 222 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Хищение оружия», «Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).