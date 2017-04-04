Губернатор назвал виновных в убийстве полицейских в Астрахани

Группа радикальных исламистов-ваххабитов причастна к убийству полицейских в Астрахани, заявил губернатор Александр Жилкин. Слова главы региона приводятся на его сайте.

«Круг подозреваемых в совершении этого дерзкого преступления выявлен, силовики осуществляют их активный поиск», — сказал Жилкин на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших, отметив, что они были профессионалами и «честно выполнили свой служебный долг». Чиновник добавил, что семьям жертв будет оказана материальная помощь — по миллиону рублей.