Неизвестные застрелили двоих полицейских в Астрахани

В Астрахани неизвестные застрелили двоих сотрудников полиции. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

«Сотрудники полиции приехали на оформление ДТП. Во время оформления их расстреляли, предположительно, из огнестрельного оружия, двое сотрудников полиции скончались», — объяснил собеседник агентства.

По предварительным данным, подозреваемых четверо, в розыск объявлена автомашина «Газель», на которой они могут передвигаться.

Руководитель пресс-службы УМВД РФ по Астраханской области Петр Русанов сообщил «Интерфаксу», что инцидент произошел примерно в 1:00 по местному времени (00:00 мск).

Убитые — лейтенант и старший лейтенант полиции, у одного из них остались двое детей.

В ночь на 24 марта в Чечне группа вооруженных террористов попыталась проникнуть на территорию городка воинской части Национальной гвардии. В результате завязавшегося боя ликвидированы шесть боевиков, погибли шесть росгвардейцев, еще трое военных были ранены. В связи с данным инцидентом было возбуждено дело по четырем статьям УК РФ.