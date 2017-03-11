Маоисты в Индии убили 12 полицейских

В индийском штате Чхаттисгарх наксалиты (боевики-маоисты) напали на полицейский патруль, в результате 12 стражей порядка погибли, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Times of India в субботу, 11 марта.

Издание отмечает, что боевики подорвали взрывное устройство и открыли огонь по отряду полицейских, который обеспечивал безопасность строящейся дороги в округе Сукма.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр внутренних дел Раджнат Сингх осудили нападение. Глава МВД отправится в округ для участия в расследовании произошедшего.

Маоистские боевые группы действуют на территории Индии с 60-х годов прошлого века. Своей целью повстанцы видят создание на территории Индии самоуправляемых «свободных зон». Боевики действуют в 20 из 28 индийских штатов.

Наксалиты подозреваются в совершении ряда громких терактов и нападений. В частности, в результате организованного ими нападения в марте 2016 года в штате Чхаттисгарх погибли семь полицейских. Самая крупная атака на сотрудников правопорядка произошла в Чхаттисгархе в 2010 году, когда боевики убили 75 полицейских. После этого государство начало масштабную контртеррористическую операцию в регионе.