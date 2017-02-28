В результате атаки талибов на блокпост погибли 12 афганских полицейских

В результате нападения талибов на один из блокпостов в афганской провинции Гильменд погибли 12 полицейских. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов.

По словам заместителя начальника полиции Хаджи Гуляй, нападавшие застрелили часового из оружия с глушителем, а затем забросали гранатами помещение, в котором находились сотрудники сил безопасности.

«Затем они вошли внутрь, забрали оружие, боеприпасы и скрылись», — уточнил Гуляй. По его мнению, это могло быть так называемое «инсайдерское нападение»: один из находившихся на посту бойцов — исчез, предположительно, он мог быть связан с нападавшими.

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Подобные преступления афганских в правоохранительных органах происходят регулярно: сторонники талибов внедряются в ряды сотрудников силовых структур, после чего участвуют в нападениях на своих сослуживцев. 18 ноября 2016 года в провинции Фарах на западе Афганистана были убиты 13 стражей порядка. Трое полицейских, находившихся вместе с ними, исчезли. Предположительно, они могли быть связаны с талибами и скрылись после атаки.

27 сентября прошлого года на одном из блокпостов в афганской провинции Кундуз, внедрившиеся в ряды правительственных сил боевики, убили 12 военнослужащих афганской армии.

Движение «Талибан» (запрещено в России) противостоит властям страны с 2001 года. В настоящее время под контролем боевиков находятся ряд районов Афганистана. Талибы активизировались после того, как основная часть военнослужащих контингента НАТО, находившихся на территории страны, покинули Афганистан в конце 2014 года.

