НАК сообщил о гибели военнослужащих в результате нападения боевиков в Чечне

В результате атаки боевиков на контрольно-пропускной пункт воинской части Росгвардии в Чечне погибли несколько военнослужащих. Об этом в пятницу, 24 марта, в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили РИА Новости.

«К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии, среди военнослужащих имеются погибшие и раненые», — говорится в заявлении. Точное число жертв не приводится.

Там также подтвердили информацию об уничтожении шести бандитов, напавших на росгвардейцев в районном центре Наурская. На телах двоих из них были обнаружены муляжи поясов смертников, передает сообщение НАК ТАСС .

Ранее в тот же день стало известно о нападении группы вооруженных лиц на КПП полка Росгвардии. Сообщалось, что в ходе перестрелки были уничтожены шесть боевиков. Отмечалось, что на территории войсковой части введен режим полной боевой готовности.