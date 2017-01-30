Кадыров сообщил о ликвидации руководимых вербовщиком ИГ боевиков

В Чечне в ходе ликвидации троих боевиков погибли два сотрудника правоохранительных органов. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Спецоперация проводилась в городе Шали, где правоохранители предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту. В ответ на предложение предъявить документы они открыли огонь и бросили гранату.

«От полученных ранений и осколочных травм скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району, сержант полиции Али Муслимханов, и приехавший домой сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев. Также ранение получили двое местных жителей», — сказал Кадыров.

Трое боевиков были уничтожены. Ликвидированной группой руководил вербовщик «Исламского государства» из Сирии, уроженец Шали Магомед Рашидов.

Ранее, 11 января, была проведена спецоперация в Курчалоевском районе республики. Силовики блокировали бандгруппу на окраине населенного пункта Цоци-юрт. На предложение сдаться преступники открыли огонь, после чего попытались скрыться. В результате четыре боевика были убиты, один задержан, еще одному удалось сбежать. Погибли двое сотрудников правоохранительных органов.

«Исламское государство» включено в России в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.