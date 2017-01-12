В Чечне уточнили число погибших в спецоперации военнослужащих Нацгвардии

В ходе спецоперации по ликвидации участников незаконного вооруженного формирования в Курчалоевском районе Чечни погибли двое военнослужащих. Об этом в четверг, 12 января, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Погибшие служили в 141-м специальном моторизованном полку «Север», относящемся к 46-й отдельной бригаде оперативного назначения (входит в состав войск Национальной гвардии). Как пояснил источник, один из них, Хамзат Хашумов, от полученных ранений скончался на месте. Второй, Бекхан Хутаев, умер в больнице Курчалоевского района.

Ранее в четверг стало известно о связи уничтоженных в Чечне боевиков с «Исламское государством». Личности четырех убитых в результате спецоперации экстремистов установлены.

11 января в Курчалоевском районе была проведена спецоперация по ликвидации боевиков. Силовики блокировали бандгруппу на окраине населенного пункта Цоци-юрт. На предложение сдаться преступники открыли огонь, после чего попытались скрыться. В результате четыре боевика были убиты, один задержан, еще одному удалось сбежать.