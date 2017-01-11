В Чечне ликвидирована бандгруппа

Силовики в ходе спецоперации в Курчалоевском районе Чечни ликвидировали группу боевиков. Об этом в среду, 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Спецоперация была проведена вблизи сел Курчалой и Гелдаган под руководством главы республики Рамзана Кадырова. «Ликвидированы четыре члена НВФ (незаконного вооруженного формирования — прим. «Ленты.ру»), один задержан», — рассказал источник. Он добавил, что бандиты во время задержания пытались скрыться.

Ранее в среду сообщалось, что силовики блокировали бандгруппу на окраине населенного пункта Цоци-юрт. «На предложение сдаться преступники открыли по полицейским огонь из автоматического оружия», — уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди правоохранителей нет.

В ночь на 17 декабря группа вооруженных людей совершила ряд нападений на представителей правоохранительных органов Чечни. Пытаясь скрыться, боевики начали стрелять по силовикам, ответным огнем несколько нападавших были убиты, еще двое ранены. В результате атаки на полицейских погиб один сотрудник МВД.

На следующий день Кадыров объявил о завершении спецоперации в Грозном и его окрестностях. Он сообщил, что по ее итогам уничтожены семь боевиков, еще четверо задержаны.