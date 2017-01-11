Силовые структуры
 
Хотите видеть только хорошие новости?

В ходе спецоперации в Курчалоевском районе Чечни погиб сотрудник полиции

Перейти в «Мою Ленту»

В ходе спецоперации по ликвидации участников незаконного вооруженного формирования (НВФ) в Курчалоевском районе Чечни погиб один сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, передает ТАСС.

Спецоперация была проведена вечером в среду, 11 января, в населенных пунктах Курчалоевского района. «Были уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что силовики блокировали его предполагаемое местонахождение. Активная фаза операции начнется на рассвете в четверг, 12 января.

Ранее в среду сообщалось, что силовики блокировали бандгруппу на окраине населенного пункта Цоци-юрт. «На предложение сдаться преступники открыли по полицейским огонь из автоматического оружия», — уточнили в правоохранительных органах республики.

В ночь на 17 декабря группа вооруженных людей совершила ряд нападений на представителей правоохранительных органов Чечни. Пытаясь скрыться, боевики начали стрелять по силовикам, ответным огнем несколько нападавших были убиты, еще двое ранены. В результате атаки на полицейских погиб один сотрудник МВД.

На следующий день Кадыров объявил о завершении спецоперации в Грозном и его окрестностях. Он сообщил, что по ее итогам уничтожены семь боевиков, еще четверо задержаны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Чечне ликвидирована бандгруппа
Кадыров объявил о завершении спецоперации в Грозном
При ликвидации боевиков в Грозном погиб полицейский
Последние новости
Кандидат в госсекретари США уточнил условие признания Крыма российским
Белый дом заявил об утаивании Трампом финансовых связей с Россией
В ходе спецоперации в Курчалоевском районе Чечни погиб сотрудник полиции
Определился новый соперник Мэнни Пакьяо
В СБУ назвали детали предложения по обмену пленными с ДНР и ЛНР
Курс валюты Мексики установил антирекорд на фоне пресс-конференции Трампа
Российский бегун отказался вернуть олимпийскую медаль
Другие материалы рубрики
00:09 10 января 2017

Детский трепет

Монолог сотрудника Генпрокуратуры о преступлениях против детей в России
14:01 10 января 2017

Обвиняемый в убийстве 17 женщин из Новосибирска признан вменяемым

21:27 Сегодня

В Чечне ликвидирована бандгруппа

11:53 10 января 2017

В Минобороны опровергли сообщения о вине второго пилота в катастрофе Ту-154

00:06 6 января 2017
Танк Т-90С на параде в Дели

Год оружия

Что изменилось в российской торговле оружием в 2016 году
15:48 Сегодня

Военные сообщили о резком росте числа призывников с высшим образованием

19:13 9 января 2017

Северный флот рассказал о планах на Армейские игры 2017 года

16:51 Сегодня

Крымчанка организовала похищение супруга ради одного миллиона рублей

00:13 Сегодня
Сергей Остапенко

Война и тир

Какие тайны скрывал устроивший бойню в Москве бывший инструктор по стрельбе
13:55 Сегодня

Задавивший пешехода в Москве водитель Mercedes заочно арестован

16:20 9 января 2017

Американский эсминец произвел предупредительные выстрелы по иранским кораблям

15:29 Сегодня

Офицер полиции Иркутска задержан по делу об отравлении «Боярышником»

Россия
Танцуй, пока дорогой
Бывший танцор лишился поста главы Крымавтодора из-за нескромной невесты
Отряд российских саперов на аэродроме «Чкаловский» перед отправкой в Сирию «У Обамы еще будет финальный аккорд»
В России ответили на заявления Пентагона о нулевом вкладе Москвы в борьбу с ИГ
Сотрудники Госохотнадзора ранили гарпуном уличившего их в незаконной ловле рыбы
Отказавшегося упоминать в литургии главу РПЦ клирика запретили в служении
Скворцова заявила о возможном росте заболеваемости гриппом в январе
Приезжие из Средней Азии ограбили африканца в Москве
Дали слово
Кто сочиняет речи за первых лиц государства и при чем тут «Ирония судьбы»
Все материалы
Мир
Далай-лама XIV«Сто лет назад я был бы среди революционеров»
Далай-лама XIV об основах буддизма, избрании Трампа и важности образования
Перуанские шаманы с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа во время предновогоднего гадания. 29 декабря 2016 годаСемена мрачного будущего
Федор Лукьянов о том, как русский фактор меняет американскую политику
Лицензия на убийство
Иногда мировые лидеры предпочитают видеть террористов в морге, а не в зале суда
Кандидат в госсекретари США уточнил условие признания Крыма российским
Белый дом заявил об утаивании Трампом финансовых связей с Россией
Разведка США допустила распространение детского порно из-за русских хакеров
Трамп отказался от идеи перезагрузки отношений с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Марш в Киеве, приуроченный к годовщине образования Украинской повстанческой армии в Киеве.Докопались!
Кому на Украине понадобились останки Степана Бандеры и Симона Петлюры
Житель Днепропетровска сообщил о бомбе в психбольнице после кошмарного сна
В СБУ назвали детали предложения по обмену пленными с ДНР и ЛНР
В министерстве обороны Украины рассказали о самоубийствах бойцов ВСУ
Журналисты Politico нашли доказательства влияния Украины на выборы в США
Сторонника Новороссии осудили в Харькове за пропаганду распада Украины
Премьер-министр Украины отказался содержать безработных
Все материалы
Финансы
Минская засада
Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии
Премьер-чудотворец
Как Дмитрий Медведев осчастливил вкладчиков «Пересвета»
Курс валюты Мексики установил антирекорд на фоне пресс-конференции Трампа
Bloomberg назвало худшую валюту начала 2017 года
Топилин раскрыл размер индексации пенсий в 2017 году
В ЦБ назвали сроки завершения расчистки банковского сектора
В Госдуме отказались считать угрозой новые санкции против нефтянки
Все материалы
Бизнес
Холодный аргумент
Убедят ли морозы европейцев в необходимости «Северного потока-2»
Вклад в систему
Какие взаимные претензии предъявляют друг другу граждане и государство
Росавиация зафиксировала рост спроса на авиаперелеты в новогодние каникулы
Трамп передаст свое состояние в траст
В «Газпроме» рассказали о высоких объемах отбора газа Украиной из ПХГ
Пятую часть Superjet отправили в ремонт
«АвтоВАЗ» вернул заложенные автомобили на 1,3 миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
Детский трепет
Монолог сотрудника Генпрокуратуры о преступлениях против детей в России
Танк Т-90С на параде в ДелиГод оружия
Что изменилось в российской торговле оружием в 2016 году
Сергей ОстапенкоВойна и тир
Какие тайны скрывал устроивший бойню в Москве бывший инструктор по стрельбе
В Чечне ликвидирована бандгруппа
В ходе спецоперации в Курчалоевском районе Чечни погиб сотрудник полиции
Военные сообщили о резком росте числа призывников с высшим образованием
Крымчанка организовала похищение супруга ради одного миллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
Станция Voyager 1 на удалении от орбит планет (в представлении художника)Путешествие в бездну
Тайны вышедшей в межзвездное пространство станции Voyager 1
Furo smart service robots are demonstrated at CES International Friday, Jan. 6, 2017, in Las Vegas.Умнее вас
Чем поразила крупнейшая выставка электроники в Лас-Вегасе
«Все как в компьютерной игре»
Как Советский Союз снимал высадку на Луну
Ученые предложили отменить фундаментальные законы физики
Роскосмос назвал причину падения «Прогресса»
В Китае появился хулок Скайуокера
В Египте обнаружены 12 гробниц со скелетами детей и животных
Все материалы
Спорт
Яма для «КамАЗа»
Почему российская команда может отказаться от выступлений на Дакаре
Верните Платини!
Бюрократия против футбола
Джанни Инфантино«Это безумие какое-то!»
Почему ФИФА увеличила число участников чемпионата мира по футболу
Определился новый соперник Мэнни Пакьяо
Москва примет этап Кубка мира по плаванию
Российский бегун отказался вернуть олимпийскую медаль
Умер тренер Овечкина
Все материалы
Культура
Все не по плану
No Plan Дэвида Боуи, In Love With Life Йоко Оно и другие новые клипы
Иванов день
Евгений Миронов сыграл самого несчастного из чеховских героев
Моника Беллуччи«Я уже взрослая женщина — и роли ищу соответствующие»
Моника Беллуччи о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
СБУ разрешила Диме Билану въезд на Украину
Элтон Джон снова перенес концерт по совету врачей
В Британии покажут Гитлера-абитуриента
Виниловым пластинкам предрекли популярность на уровне 1980-х годов
Все материалы
Интернет и СМИ
Маленький буржуй
Как пятилетний американец заработал миллионы долларов на любви к игрушкам
Типичный русский
Как российские хакеры докатились до мирового господства
В сети ответили РПЦ идеей запретить воду, похороны и уборку снега
Пользователи сети поспешили обвинить ректора МГУ во лжи
На Facebook подали в суд за историю о поджигающем бездомных сирийском террористе
Киркоров назвал мразотой автора петиции против новогоднего эфира с Пугачевой
Создана библия мемов
Все материалы
Ценности
На понтах
Тест «Ленты.ру»: кто одевал звезд на красной дорожке Golden Globes
Volkswagen показал электрический микроавтобус для будущих хиппи
Kiton показал на выставке моды изорванные костюмы
Vacheron Constantin показала секретное видео часов с объемной моделью Земли
Любителям долгих прогулок предложили куртку с подогревом
Мороз по коже
Как пережить холода без потерь
Balenciaga превратил моделей в театральных актрис
Все материалы
Путешествия
50 оттенков розового
Что ждет туристов в североафриканском Королевстве Марокко
Пошли работу — и в путь
10 шагов к тому, чтобы бросить все и отправиться в путешествие
Десятки российских туристов застряли в Таиланде из-за решения властей страны
Отказ псковского отеля заселять геев сочли нарушением конституции
Псковский отель отказал европейским туристам-геям
В Австралии создали пляж с «морем» из миллиона шариков
Праздникам здесь не место
Как россияне отдыхали на каникулах несмотря ни на что
Все материалы
Из жизни
Свет мой, зеркальце, забудь
Тенденции красоты, с которыми нужно распрощаться в 2017 году
«Живем на курорте, что еще нужно?»
История жителя Новосибирска, переехавшего в Австралию
«Главное — не изменять самому себе»
Столетние старцы рассказали о своей жизни
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
В китайском цирке связали амурского тигра для фотографий с посетителями
Кафе предложило расплачиваться за еду приседаниями и отжиманиями
Все материалы
Самый быстрый Porsche Macan
Тест Porsche Macan Turbo, который стал на 40 сил мощнее и на 800 тысяч дороже
Новую Toyota Camry подготовили для гонок
Тест-драйв турбо-Ferrari из прошлого
Знакомство с 478-сильной Ferrari F40
Skoda Octavia подорожала после обновления
Лучшие машины США за последние 23 года
Эволюция победителей конкурса «Североамериканский автомобиль года»
Загадочный американский стартап купит бывший завод Mitsubishi в США
6 машин будущего из Детройта
Современный хиппимобиль, машина с садом и другие прототипы моторшоу
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Москве предрекли торговый провал
Все материалы