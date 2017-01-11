В ходе спецоперации в Курчалоевском районе Чечни погиб сотрудник полиции

В ходе спецоперации по ликвидации участников незаконного вооруженного формирования (НВФ) в Курчалоевском районе Чечни погиб один сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, передает ТАСС.

Спецоперация была проведена вечером в среду, 11 января, в населенных пунктах Курчалоевского района. «Были уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что силовики блокировали его предполагаемое местонахождение. Активная фаза операции начнется на рассвете в четверг, 12 января.

Материалы по теме «Понятие "боевик" стало архаизмом» Как в Чеченской Республике воюют с «сирийцами» и относятся к традициям

Ранее в среду сообщалось, что силовики блокировали бандгруппу на окраине населенного пункта Цоци-юрт. «На предложение сдаться преступники открыли по полицейским огонь из автоматического оружия», — уточнили в правоохранительных органах республики.

В ночь на 17 декабря группа вооруженных людей совершила ряд нападений на представителей правоохранительных органов Чечни. Пытаясь скрыться, боевики начали стрелять по силовикам, ответным огнем несколько нападавших были убиты, еще двое ранены. В результате атаки на полицейских погиб один сотрудник МВД.

На следующий день Кадыров объявил о завершении спецоперации в Грозном и его окрестностях. Он сообщил, что по ее итогам уничтожены семь боевиков, еще четверо задержаны.