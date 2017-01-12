Кадыров заявил о связях убитых в Чечне боевиков с «Исламским государством»

Боевики, ликвидированные в ходе спецоперации в Чечне, были тесно связаны с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» (ИГ). Об этом в четверг, 12 января, сообщил «Интерфаксу» глава республики Рамзан Кадыров.

«Этому есть неопровержимые доказательства: телефонные разговоры, сообщения, содержащие поручения и приказы. Наши оперативники контролировали все это», — рассказал Кадыров, отметив, что власти республики «не остановятся на ликвидации данной группы».

Кадыров добавил, что участники незаконного вооруженного формирования (НВФ) «планировали тяжкие резонансные преступления». «Приказ был совершить одновременные убийства должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов и администраций, представителей духовенства», — уточнил он.

11 января в Курчалоевском районе была проведена спецоперация по ликвидации боевиков. Силовики блокировали бандгруппу на окраине населенного пункта Цоци-юрт. На предложение сдаться преступники открыли огонь, после чего попытались скрыться. В результате четыре члена НВФ были убиты, один задержан, еще одному удалось сбежать.

Глава Чечни заявил, что правоохранителям известно местонахождение боевика. Активная фаза операции начнется на рассвете в четверг, 12 января. Кадыров также сообщил о гибели одного сотрудника правоохранительных органов.