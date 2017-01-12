Установлены личности уничтоженных в Чечне боевиков ИГ

Установлены личности связанных с «Исламским государством» боевиков, уничтоженных в ходе спецоперации в Чечне. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

«Один из них — Узум-Хаджи Мадаев, житель села Курчалой, 1980 года рождения. В декабре 2004 года он был осужден по целому ряду статей на 12 лет и шесть месяцев», — рассказал собеседник агентства, добавив, что с января 2015 года Мадаев находился под административным надзором.

Трое других боевиков — жители города Шали и села Герменчук, 1984-го, 1988-го и 1999-го годов рождения.

В ходе спецоперации был ранен военнослужащий войск Национальной гвардии, он скончался. На месте перестрелки изъяты автоматическое оружие и боеприпасы.

Источник агентства подчеркнул, что в результате спецоперации разгромлена сеть, связанная с ИГ, задержаны несколько десятков боевиков.

В среду, 11 января, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике уничтожены четверо боевиков. «Одного из этой группы удалось задержать. Еще один бандит, воспользовавшись темным временем суток, скрылся», — пояснил он.

Глава республики выразил уверенность, что ликвидированная группа была тесно связана с ИГ. «Конечно, связь была тесная и конкретная. Это не вызывает никаких сомнений. Этому есть неопровержимые доказательства: телефонные разговоры, сообщения, содержащие поручения и приказы. Наши оперативники контролировали все это», — добавил он.

