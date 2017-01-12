В Чечне раскрыли сеть связанных с «Исламским государством» боевиков

Правоохранительные органы Чечни в ходе спецоперации ликвидировали связанную с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) сеть бандподполья. Об этом в четверг, 12 января, «Интерфаксу» сообщил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Несколько десятков бандитов и их пособников задержаны либо уничтожены, одному из подозреваемых удалось скрыться. Операция по нейтрализации и задержанию террористов проводилась на территории Курчалоевского и Шалинского районов республики.

В ходе операции погиб один сотрудник полиции.

В среду, 11 января, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации в республике уничтожены четверо боевиков. «В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Еще один бандит, воспользовавшись темным временем суток, скрылся», — сказал он.

По словам Кадырова, активная фаза спецоперации должна была возобновиться утром 12 января. Кроме того, глава республики выразил уверенность, что ликвидированная группа была тесно связана с ИГ. «Конечно, связь была тесная и конкретная. Это не вызывает никаких сомнений», — сказал глава Чечни.

«Этому есть неопровержимые доказательства: телефонные разговоры, сообщения, содержащие поручения и приказы. Наши оперативники контролировали все это», — добавил он.